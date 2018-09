Projeto Tietê começa amanhã em mais 2 cidades de SP Começa amanhã a terceira fase das obras do Projeto Tietê, nos municípios de São Bernardo do Campo e Ribeirão Pires (SP). O esgoto recolhido nas duas cidades após as obras será tratado na Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) do ABC paulista.