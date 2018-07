Projetos de cunho eleitoral têm preferência na Câmara A votação da proposta de emenda constitucional do piso salarial para os policiais civis, militares e integrantes do corpo de bombeiro no plenário da Câmara expôs o mal-estar existente na relação do presidente da Casa, Michel Temer (PMDB-SP), com os líderes partidários e revelou o impulso, cada vez mais incontrolável, de deputados para aprovar projetos populares, de cunho eleitoral, nos meses que antecedem as eleições. "Tiraram a tampa da panela. A Câmara virou um dissídio coletivo", constatou o deputado José Genoino (PT-SP), resumindo o clima de incômodo na Casa com as pressões de corporações que invadem o Congresso.