Projetos de trânsito não saem da fase de teste em SP

Em abril de 2006 a CET começou a testar os Painéis de Mensagem Variável. A reportagem percorreu as Marginais do Tietê e do Pinheiros, a Avenida dos Bandeirantes e o Complexo Viário Maria Maluf. Nenhum dos equipamentos funciona. No início dos testes, a CET informou que os painéis ficariam 24 horas conectados à central de operação. Deveriam informar ocorrências como alagamentos, acidentes e rotas opcionais. Ou até ajudar em campanhas de conscientização.

Já a Zona Azul Digital continua em fase de testes na Praça Charles Miller, zona oeste. No site da CET, a informação é que é possível controlar créditos pelo celular. Na prática, isso não funciona. Na cabine, cada cartão digital custa R$ 3. O digital dispensa preenchimento da folhinha. Sua placa fica registrada no sistema de computador. O site da CET avisa que o serviço funciona também no Largo do Arouche, no Aeroporto de Congonhas e na Cidade Jardim, mas foram desativados também nessas áreas.

Por fim, a comunicação por rádio entre agentes de trânsito, extinta em 2006, deve ser retomada. Tecnologias alternativas não surtiram efeito. No período, a CET testou palmtops e celulares. "A comunicação via rádio agiliza o atendimento. Muitas vezes a ocorrência é passada só para uma viatura. Com agentes em rede, a equipe mais próxima vai ao local", diz Alfredo Coletti, do Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Viário (Sindiviários).

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) diz que contratou empresa para recuperar os 23 painéis de mensagens. E a previsão é que os equipamentos estejam operando em 90 dias. O valor do contrato é de R$ 1,2 milhão. Informa ainda que desde abril agentes usam 1.245 equipamentos, que, além de funcionarem com sistema de voz, coletam e transmitem dados e ocorrências. Já a Zona Azul Eletrônica, segundo a CET, faz parte de projeto de requalificação de estacionamentos, desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho. As informações são do Jornal da Tarde.