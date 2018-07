Projetos populares atraem arquiteto especializado em ricos

Roberto Candusso é um dos nomes mais paparicados entre os arquitetos paulistanos. Ele é criador da maioria dos projetos do Minha Casa de Cajamar. Também são deles edifícios como o Florida Penthouse, no bairro do Brooklin, na capital paulista, e o Fascination, no Campo Belo, alguns dos metros quadrados mais estilosos da cidade.

Acostumado a projetos luxuosos, Candusso começou a perceber que a baixa renda estava emergindo também para o mercado imobiliário há cerca de dois anos. Foi quando criou o escritório K2 Arquitetos, voltado ao segmento econômico. A divisão de negócios conseguiu num curto tempo acumular em carteira por volta de 100 mil unidades projetadas.

Segundo o arquiteto, com 40 anos de experiência, o maior desafio para atender ao segmento popular é melhorar o aproveitamento dos espaços pequenos. "Neste tipo de empreendimento, simplesmente não se pode nem pensar em desperdiçar áreas, por menores que elas sejam. É preciso pensar muito bem na melhor forma de reduzir os corredores e as áreas em comum dos condomínios", explica Candusso. E completa: "Não basta apenas fazer um projeto na base do vamos que vamos."

Apesar da divisão de negócios dedicada à baixa renda, no caso do Minha Casa de Cajamar, quem elaborou o projeto foi o escritório principal de Candusso, que atende a todas as demandas da construtora Brookfield.

Candusso diz que pensou no K2 Arquitetos não só como um negócio, mas como uma forma de dividir com a sociedade o que conseguiu na carreira. Para ele, é uma maneira de fazer parte de um novo momento habitacional do País.

"Esse pessoal vai passar quase a vida toda pagando pela casa que eu projetei. É justo que eu entregue não apenas uma casinha, mas um lugar onde ele deseje estar. Do contrário, vamos ver mais e mais moradores desiludidos, que fazem reformas e descaracterizam tudo. É assim que surgem bairros degradados", explica.

ECONOMIA DE ESCALA

Para fechar as contas de um projeto do tamanho do localizado em Cajamar, a Brookfield teve de fazer várias contas e negociar muitas e muitas vezes com os fornecedores com quem costuma trabalhar em outros projetos.

Além de Candusso, a Brookfield acertou o fornecimento dos elevadores das 20 torres com a Atlas Schindler. "Conseguimos oferecer um bom preço pelo ganho de escala. O empreendimento de Cajamar é muito grande e os custos são diluídos", diz Osvaldo Gazola, gerente regional da empresa.