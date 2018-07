Projetos só existem porque há parcerias e investimento privado

Lembrado como exemplo de inovação de escola, com alterações no sistema de aula e uso de tecnologia, o projeto Gente, da prefeitura do Rio, não sairia do papel se não conseguisse cerca de R$ 2,5 milhões de empresas e ONGs - a prefeitura gastou R$ 1 milhão. Na parede, uma placa com 17 marcas resume o espírito da empreitada, que começa a se fortalecer na procura de inovações.

As parcerias entre setor público e privado variam. Vão desde investimento direto nas escolas, colaborações em projetos ou mesmo prestação de serviços. Gerente de Projetos Educacionais do Instituto Natura, Beatriz Ferraz diz que nem sempre os projetos são desenvolvidos diretamente com o poder público. "Tem resistência em alguns lugares. E então a gente propõe: deixa tentarmos duas intervenções, por uma semana, e observar como os alunos reagem?"

No caso da Geekie, uma startup de educação, foi fechada uma parceria com o Rio para realizar um diagnóstico inicial de 15 mil alunos. Eles e também os professores receberam relatórios personalizados. "O que levava em média três meses para ocorrer foi dado em tempo real", diz o sócio-fundador da empresa Cláudio Sassaki.

O Quadrado Mágico, outra iniciativa de tecnologia em educação inspirada na Khan Academy, já trabalhou com mais 450 escolas públicas em Goiás e São Paulo. "Às vezes o setor público nos pede para estruturarmos um projeto. Já fizemos de matemática e com foco no Enem", conta o criador, Thiago Feijão.

Startups de tecnologia voltadas para educação configuram uma forte tendência. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação lançou o programa Startup Brasil, com o objetivo de acelerar 150 microempresas até o fim de 2014. Rafael Moreira, coordenador do programa, estima que pelo menos 15% dos projetos sejam de educação. "Há vários caminhos e é um tema que consegue escalar", diz ele. / CRISTIANE NASCIMENTO, ESPECIAL PARA O ESTADO, e P.S.