Projovem abre 6,3 mil vagas em 8 cidades

O Projovem Urbano, programa para capacitação de jovens de 18 a 29 anos que não concluíram o ensino fundamental, está com matrículas abertas até 17 de maio em oito cidades do Estado. São 6.350 vagas distribuídas em Limeira, Santos, Presidente Prudente, São Bernardo do Campo, São Carlos, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taboão da Serra. Informações pelo tel. 0800 722 7777. O início das aulas está previsto para o dia 24 de maio.