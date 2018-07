Promessa de renúncia de Berlusconi causa nervosismo e ceticismo

"Alguma coisa ele está querendo", disse Mirella Maturani, de 57 anos, funcionária de um escritório. "Se ele sair amanhã, ficarei contente", afirmou ela, acrescentando que considera a saída de Berlusconi como o primeiro passo para resolver os problemas econômicos da Itália.

Berlusconi diz que vai renunciar depois que o Parlamento aprovar reformas exigidas pelos parceiros europeus, o que marcará o final de 17 anos de domínio político do extravagante magnata da mídia.

"Finalmente! E sou um simpatizante de Berlusconi. Mas pelo menos agora podemos tentar algo novo", disse o ferroviário Giuseppe Russo, de 52 anos, que tomava café em um bar no centro de Roma.

Antonella Saddi, de 49 anos, e suas amigas disseram ter feito uma "ola" para comemorar a demissão do premiê. Mas ela admitiu estar preocupada com a demora na formação de um novo gabinete.

"Não sei quanto tempo levará até as eleições, ou que tipo de governo teremos. Não sabemos quanto tempo irá se passar, e se o novo governo chegará tarde demais."

Ela disse considerar que um governo técnico interino seria necessário para implementar reformas rapidamente, mas nesta quarta-feira havia poucos sinais de nomeação iminente de um novo gabinete. Berlusconi disse não esperar a realização de eleições até o começo de 2012.

Nesta quarta-feira, os juros dos títulos italianos chegaram a níveis quase catastróficos, mostrando que a promessa de renúncia do premiê não despertou otimismo. A crise da dívida no país, terceira maior economia da zona do euro, deixa muitos italianos temerosos por seus empregos, poupanças e pensões.

"Estou preocupado que as minhas economias virem lixo. Tanto esforço para guardar alguma coisa e não vou ganhar nada com isso", disse Pietro Pappagallo, de 59 anos, morador em Bari, no sul do país.

"Já enfrentei quatro mudanças na minha aposentadoria. Planejei minha vida e aí eles dizem que eu tenho de trabalhar mais. Como pai, temo pelos meus filhos, que provavelmente nunca terão aposentadoria."

Já entre os mais jovens, a saída de Berlusconi foi vista como uma oportunidade de renovação cultural e de estímulo ao civismo.

"Berlusconi representava um tipo de vida que nos equivocamos em seguir. Espero que percebamos que esse não foi o caminho correto, e comecemos a trabalhar pelo interesse coletivo, e não só por nós mesmos", disse o segurança napolitano Mario Roma, de 28 anos.

Poucos são capazes de pensar em candidatos fortes para substituir Berlusconi.

"Espero que os italianos intelectuais finalmente se envolvam em governar a nação, de modo que todas essas questões difíceis sejam tratadas por uma pessoa capaz", disse o contabilista Vittorio Casadei, de 41 anos, de Roma.

"Como (o filósofo e romancista) Umberto Eco, por exemplo. Ele é ótimo em explicar nossos problemas nos jornais, mas não acho que já tenha tentado enfrentar esses problemas diretamente. Precisamos de gente assim para assumir a responsabilidade e devolver a confiança aos italianos.