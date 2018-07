Promessas têm de levar a realidade em conta

Barack Obama chegou a Washington trazendo sobre os ombros as esperanças de mudança de toda a nação. Prometeu reformar o sistema de saúde, e para isso contratou vários dos principais especialistas do país que haviam explicado de maneira brilhante como a reforma teria de ser feita. Imediatamente, ele abandonou algumas das ideias. O que é incompreensível: os EUA não são a República de Platão. São uma democracia. Para que os projetos sejam aprovados, é preciso levar em conta a realidade política.

Obama prometeu que o seguro saúde seria o mesmo para a maioria dos americanos. Então, o Congresso começou a barganhar. Foram incluídos favores para atender determinados senadores. O projeto de lei que saiu do Senado não agradou a ninguém, pois não reduzia os gastos com saúde do país.

Mas pelo menos o projeto do Senado tinha certa integridade. Cobriria 30 milhões de pessoas sem aumentar o déficit. E, o que é mais importante, incluía um imposto de consumo que incidiria sobre os planos de seguro de luxo.

Atualmente, temos um sistema fiscal perverso que taxa os salários, mas não os benefícios relativos à saúde. Esta exclusão favorece os ricos em detrimento da classe média, e estimula gastos extravagantes nesta área.

Segundo o Departamento do Orçamento do Congresso, taxar os benefícios da saúde é uma das maneiras mais eficientes de fazer baixar o custo da saúde. Além disso, permite arrecadar polpudas receitas. Segundo a Lewin Group, empresa de consultoria do ramo de saúde, o imposto sobre o consumo previsto pelo plano do Senado permitiria arrecadar US$ 957 bilhões entre 2020 e 2039. O que pagaria a expansão da cobertura. Por isso o presidente prometeu vetar todo projeto de lei que aumente um centavo ao déficit. Mas, infelizmente, este é o atual ambiente político em Washington. A porcaria vai se acumulando, e os compromissos nunca acabam.

*David Brooks é analista político