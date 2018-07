Pesquisadores dos Estados Unidos e da Holanda, em trabalho na revista PLoS ONE, mostram que isso tem a ver com as bactérias presentes nos corpos das abelhas e na comida que elas armazenam. Quanto mais promíscua a rainha, maior a quantidade de bactérias boas, o que melhora a saúde e a nutrição da colônia. / GIOVANA GIRARDI, COM NYT