Promotor chama defesa de Bruno de 'irresponsável' Após a suspeita de que uma das juradas que participou do julgamento do goleiro Bruno Fernandes tenha envolvimento com o tráfico de drogas, o que motivou os advogados do réu a levantarem a possibilidade de anulação do júri que condenou o jogador, o promotor de Justiça Henry Wagner Vasconcellos acusou nesta quinta-feira, 18, a defesa de "irresponsável". Em nota, o promotor esclareceu que "a jurada não foi presa em flagrante delito. Ela foi conduzida à delegacia de polícia e liberada".