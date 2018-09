Promotor confirma que denunciará amanhã casal Nardoni O promotor Francisco Cembranelli, que cuida do caso da morte de Isabella Nardoni, confirmou hoje, na saída do Fórum de Santana, na zona norte de São Paulo, que apresentará amanhã denúncia contra o casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, pai e madrasta da menina, indiciados pelo homicídio dela. Embora não tenha antecipado o que constará na denúncia, uma vez que a explicará amanhã, Cembranelli sinalizou que fará um documento de poucas páginas. "Tudo que eu colocar na denúncia eu terei de provar", afirmou, ressaltando que serão postos apenas os indícios mais fortes contra Alexandre Nardoni e Anna Carolina. Sobre a possibilidade de também se posicionar de forma favorável ao pedido de prisão preventiva deles, feito pela polícia, o promotor evitou adiantar uma posição. "A denúncia não tem nada a ver com o pedido de prisão preventiva", afirmou, explicando que a denúncia pode ser oferecida mesmo sem que ele seja favorável ao pedido de prisão. A partir da apresentação, o juiz Maurício Fossen, do 2º Tribunal do Júri, do Fórum de Santana, terá cinco dias para decidir sobre o início, ou não, de uma ação penal contra o casal.