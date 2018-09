Promotor de bailes funk é morto na zona sul de SP

Testemunhas afirmam que desconhecidos, um deles usando uma touca ninja, entraram na quadra, dominaram o rapaz e o arrastaram até a porta, onde o promotor de bailes funk foi executado. O irmão da vítima também estava no local, segundo a polícia. Após atirarem contra Fujimoto, os criminosos, que nada tomaram dele, fugiram em um Fiat Pálio cinza. Foram oito disparos de pistola calibre 380 contra o rosto do jovem, que morreu no local.

O caso foi registrado no 37º Distrito Policial, do Campo Limpo. Policiais militares da 5ª Companhia do 37º Batalhão estiveram no local, conversaram com algumas testemunhas, mas não se sabe ainda o que teria motivado o crime.