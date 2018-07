Promotor de Haia examina vala comum na Colômbia

O promotor do Tribunal Criminal Internacional, em Haia, Luis Moreno Ocampo, acompanhou na terça-feira os trabalhos de exumação de corpos de uma vala comum na Colômbia. Acredita-se que os cadáveres encontrados sejam de vítimas de grupos guerrilheiros e paramilitares do país. Representantes da corte internacional estão na Colômbia para acompanhar as investigações sobre possíveis relações entre integrantes do governo colombiano e grupos paramilitares. Moreno Ocampo afirma que as famílias das vítimas querem saber o que aconteceu com elas, e que só não estão ali por medo. Além dele, o juiz espanhol Baltasar Garzon também acompanhou os investigadores até a cova. Falta de provas Um ex-senador e primo do presidente colombiano Álvaro Uribe foi libertado da prisão no dia 20 de agosto, depois que a promotoria-geral da Colômbia considerou não haver provas concretas que o associassem aos paramilitares. Mario Uribe tinha sido preso em abril. Outro ex-senador, William Montes, também foi preso sob acusação de formação de quadrilha com paramilitares e acabou solto. Até o momento, seis ex-legisladores envolvidos nas investigações já foram libertados e 26 continuam presos. A maior parte deles é aliada do presidente Uribe, que mantém a sua popularidade em cerca de 80% na Colômbia. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.