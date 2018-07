Promotor denuncia envolvimento de Bruno com o tráfico O promotor do caso Bruno Henry Wagner Vasconcelos denunciou nesta quinta-feira em Contagem (MG) o envolvimento do ex-goleiro com o tráfico de drogas. E cita o volume 59 dos autos, no qual o segurança de Nem da Rocinha, Vinícius Barbosa da Silva, relatou ter visto Bruno Fernandes conversando com o traficante na favela carioca, e que ele frequentava o local sempre. "Bruno fazia todas as transações com o Rei da Rocinha pessoalmente", afirmou.