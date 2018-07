Promotor do caso Isabella chega sem dar declarações O promotor do caso Isabella, Francisco Cembranelli, chegou no início da tarde ao Fórum de Santana, na zona norte de São Paulo, onde às 13 horas começa hoje o julgamento do casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, acusados de matar a menina, na época com 5 anos. Cembranelli entrou no prédio sem dar declarações. Familiares de Isabella distribuíram para pessoas que estão em frente ao fórum camisetas com uma foto dela estampada.