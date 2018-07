Promotor é condenado em SP por atirar em ex-mulher O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) condenou hoje o promotor de Justiça João Luiz Portolan Galvão Minniccelli Trochmann a cinco anos de reclusão e à perda do cargo. Trochmann foi acusado de lesão corporal gravíssima, por ter atirado contra sua ex-mulher, Érika May Trochmann, em 6 de dezembro de 2002, na residência do casal, em Valinhos, região de Campinas.