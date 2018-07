Promotor entra com ação contra licenças ambientais A Procuradoria da República em Minas e o Ministério Público Estadual entraram com ação conjunta na Justiça Federal para impedir o Estado de conceder licenciamento ambiental em áreas de sítios espeleológicos sem análise do Ibama e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).