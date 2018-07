Promotor entra com recurso contra pena de Bruno O Ministério Público Estadual (MPE) entrou nesta terça-feira com recurso pedindo explicação sobre os 22 anos e três meses de prisão a que foi condenado o goleiro Bruno Fernandes. O promotor Henry Wagner Vasconcelos quer esclarecimentos sobre a sentença, já que o atleta foi condenado pelo homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver de sua ex-amante Eliza Samudio, além do sequestro do bebê que teve com a vítima, mas a juíza Marixa Fabiane Lopes não determinou qual a soma que o atleta terá que cumprir em regime fechado.