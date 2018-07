Promotor pede envio do caso à Justiça Militar Após receber o primeiro depoimento do segurança Wellington Franco, o promotor Norberto Jóia decidiu pedir ao 2º Tribunal do Júri que o caso do coronel José Hermínio Rodrigues seja remetido à Justiça Militar. "Trata-se de um crime propriamente militar." Jóia é cauteloso. Diz que as acusações do segurança têm de ser confirmadas por outras provas.