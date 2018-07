Promotor quer dados de fundo O Ministério Público de São Paulo quer abrir toda a movimentação financeira do Fundo de Direitos Creditórios/Bancoop, por meio do qual a cooperativa arrecadou R$ 43 milhões - valor que, segundo suspeita o promotor José Carlos Blat, teria sido desviado também para abastecer campanhas eleitorais do PT.