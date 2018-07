Promotor quer fiança de dono de Porsche em R$ 600 mil

O requerimento do promotor foi feito com base nas condições financeiras do engenheiro, comprovadas na Declaração de Imposto de Renda anexada pela defesa. Levou-se também consideração o valor do veículo envolvido no acidente, um Porsche, avaliado em cerca de R$ 600 mil. O promotor se manifestou contrário ao pedido da defesa do engenheiro para reduzir o valor da fiança. Segundo o Ministério Público (MP), o fato de a fiança já ter sido paga não torna definitivo o valor exigido, podendo tanto ser aumentado como diminuído.