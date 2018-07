Promotor quer processar Sabesp por falta de ação "Os resultados do Projeto Tietê (para despoluição do rio) são pífios, levando-se em conta o dinheiro investido nessa iniciativa (cerca de R$ 2,65 bilhões)", afirma sem rodeios José Eduardo Lutti, primeiro promotor de Justiça do Meio Ambiente do Ministério Público de São Paulo. Pedr0 Mancuso, da Faculdade de Saúde Pública da USP, coautor do estudo, também concorda que os resultados ainda são tímidos.