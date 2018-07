Promotora acompanha apuração de roubo na Pinacoteca A promotora de Justiça Alexandra Milaré Toledo Santos, da 93ª Promotoria de Justiça da capital paulista, acompanha as investigações sobre o roubo de quatro obras de arte da Estação Pinacoteca, no centro de São Paulo. A promotora atua como "uma fiscal da lei", defendendo os interesses da sociedade. A investigação está sendo feita pela 3ª Delegacia do Patrimônio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). Na última quinta-feira, por volta do meio-dia, três homens levaram do museu os quadros "O Pintor e seu Modelo" (1963) e "Minotauro, Bebedor e Mulheres" (1933), de Pablo Picasso, a gravura "Casal" (1919), de Lasar Segall, e o "Mulheres na Janela" (1926), de Di Cavalcanti. As obras, avaliadas em R$ 1 milhão, integram o acervo da Fundação José e Paulina Nemirovsky e estavam emprestadas à Pinacoteca. Segundo a polícia, o roubo demorou cerca de 10 minutos. Os assaltantes pagaram ingresso, entraram na exposição e saíram com as obras pela porta principal do prédio.