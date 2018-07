Promotora diz que continua preocupada com situação do Masp O Ministério Público Estadual, a Secretaria Estadual da Cultura e a Secretaria Municipal da Cultura divulgaram uma nota nesta quinta-feira para expressar sua preocupação com as condições de segurança do acervo do Museu de Arte de São Paulo (Masp), além da situação financeira e contábil da instituição. O MPE já vinha investigando as finanças do museu e afirmou que dados contábeis de 2007 ainda não foram disponibilizados. Relatórios do Contru e do Corpo de Bombeiros, que também foram requisitados pelo MPE, também não foram entregues ainda. "O Ministério Público também requisitou perícia técnica de todo o acervo e seus registros", informa a nota. Os órgãos também afirmam que "continuarão trabalhando para que o Masp retome a importância que a instituição deve ter". A promotora de Justiça Mariza Schiavo Tucunduva, que assina a nota em conjunto com os secretários-adjuntos das secretarias, está à frente do caso no MPE para estabelecer o tamanho da dívida do museu e se a instituição tem condições de funcionar sem uma intervenção. No caso de uma intervenção, há possibilidade de afastamento da diretoria do Masp para que uma junta de interventores analise o caso. No dia 20 de dezembro, duas telas de Picasso e Portinari foram roubadas do museu, detonando novas críticas à administração do Masp, liderada pelo presidente Júlio Neves, que está há mais de 10 anos no cargo. As obras foram encontradas pela Polícia Civil na terça-feira e devolvidas ao Masp na quarta-feira. (Por Fernanda Ezabella)