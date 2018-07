Promotores de micareta depõem hoje O delegado Rubergil Violante deve ouvir hoje os donos da empresa MKR Eventos, uma das cinco promotoras da micareta São José Folia, em São José dos Campos. Durante o evento, no domingo, parte dos camarotes desabou, ferindo 60 pessoas. "Uma das dúvidas é se o engenheiro responsável pela estrutura foi embora na sexta-feira, antes do término do trabalho", disse o delegado.