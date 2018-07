Promotoria acusa Ecovias de ?calote? em pagamento

A Ecovias alega já ter pago R$ 10,5 milhões de contrapartida ambiental e afirma que "no momento oportuno apresentará sua defesa para o esclarecimento de todas as questões".

Segundo a ação civil pública movida pelo MPE, o governo estadual nunca cobrou a dívida e, por isso, a atuação da Promotoria teria sido necessária. O Estado nega a informação e afirma que tentou cobrar a dívida administrativamente até abril, quando os recursos extrajudiciais se esgotaram. Depois disso, a Secretaria do Meio Ambiente enviou ofícios tanto ao MPE quanto à Procuradoria-Geral do Estado (PGE), que também estuda entrar na Justiça para exigir o pagamento.

Os recursos, conforme prevê o termo de compensação ambiental assinado há dez anos entre a Ecovias e a Fundação Florestal (órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente), deveriam ter sido aplicados no Parque Estadual da Serra do Mar. A prioridade do dinheiro da compensação era sua aplicação na remoção e reassentamento de famílias dos bairros-cota. Mas essa intervenção vem sendo feita com recursos próprios da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), segundo o MP. A contrapartida também seria usada no desenvolvimento de estudos necessários à criação de uma unidade de conservação dentro do parque.

A compensação foi estipulada à época em 2% do total da obra, de R$ 714,3 milhões, e seria quitada em 50 parcelas. Uma primeira parcela de R$ 10,5 milhões foi paga pela concessionária. Ao MP, a própria Ecovias admitiu não ter feito o pagamento das demais parcelas. A concessionária tenta atrelar o pagamento dos valores da compensação ambiental a uma eventual renegociação do contrato de concessão com o governo do Estado.

"Agora, nesta altura dos acontecimentos, passados anos, achando que a obrigação se encontra esquecida dentro de um processo de licenciamento de mais de 20 anos, posiciona-se a Ecovias de modo a ?tumultuar? e gerar um fato impeditivo do cumprimento de sua obrigação legal, ao alegar desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão que não existe, de modo a atrelar indevidamente a solução da compensação ambiental a uma nova discussão do contrato de concessão com o Poder Concedente", afirmam os promotores na ação.

Os promotores Flávia Maria Gonçalves e Almachia Zwarg Acerbi também não aceitam o argumento da concessionária de que deveriam ser considerados descontos em quatro parcelas por gastos com "vigilância" nos canteiros de obras da segunda pista, durante os quatro anos de sua construção.

A ação do MP, porém, destaca a importância do termo de compensação ambiental para proteger o patrimônio ambiental, arqueológico e histórico-cultural da região afetada pela obra. Promotores afirmam que a verba deveria ser investida na proteção de uma zona de amortecimento da Serra do Mar, no lugar de onde foram retiradas cerca de 7 mil moradias dos bairro-cota.

"Conforme o mecanismo da compensação ambiental tem contribuído para a proteção do nosso patrimônio ambiental, histórico-cultural e arqueológico de unidades de conservação beneficiadas com os recursos a serem nela investidos, não se pode abrir mão desse recurso", justifica a ação do MP. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo