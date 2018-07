Promotoria pede revogação da liberdade de Gil Rugai A promotoria do Estado de São Paulo entrou com um pedido no Tribunal de Justiça para revogar a liberdade provisória do ex-seminarista Gil Rugai. Ele é acusado de matar o pai, o publicitário Luiz Carlos Rugai, e a mulher dele, Alessandra de Fátima Troitino, em 28 de março de 2004, para encobrir um desfalque que teria dado na empresa da família. Após ficar preso por dois anos e 13 dias, Rugai deixou o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, zona oeste de São Paulo, em abril de 2006, quando obteve um habeas-corpus para aguardar o julgamento em liberdade.