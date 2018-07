Promotoria quer tirar guarda de mãe que abandonou filho

Os PMs levaram a criança com horas de vida para o hospital da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista (Unesp). Na noite de ontem, a Polícia Civil identificou Jocilene como a mãe do menino de aproximadamente 3 quilos que chegou à UTI neonatal com hipotermia e desaceleração cardíaca.

À polícia, Jocilene disse que não tinha condições financeiras para criar a criança. A mãe não foi presa, segundo a polícia, por não configurar abandono. Mas responderá por falsa comunicação de crime. Jocilene também foi levada para o hospital, onde passou por procedimentos pós-parto. Até a tarde de hoje, mãe e filho permaneciam internados. Segundo informou o hospital, a criança estava em estado estável e recebe leite do banco de aleitamento materno. A mãe permanecia em observação. A família de Jocilene disse não saber da gravidez da mulher e achar "absurda" a decisão dela.