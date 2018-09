Promotoria vai investigar licitação da luz em SP

O inquérito civil vai ser distribuído na segunda-feira, de acordo com o secretário executivo da Promotoria do Patrimônio Público e Social da capital, Saad Mazloum. "O inquérito vai justamente apurar as circunstâncias da suposta fraude e validar, ou não, a gravidade da denúncia", diz.

Para ele, um dos pontos que a investigação deve esclarecer é se houve fraude, conluio entre as empresas ou favorecimento para o consórcio já na elaboração do edital. O vídeo com a antecipação do resultado também será solicitado pela promotoria para perícia.

O deputado federal Ivan Valente (PSOL) também protocolou representação no MPE solicitando a investigação da denúncia. O documento argumenta que a reportagem indica que houve fraude na licitação.

O jornal O Estado de S.Paulo já conhecia os resultados desde o começo do ano. O Consórcio SP Luz foi anunciado vencedor com uma proposta comercial de R$ 433.794.099,16 - a menor entre os três concorrentes. A ata da sessão de abertura das ofertas foi publicada ontem no Diário Oficial. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.