Pronatec quer atender 90 mil presidiários

Para qualificar mão de obra para o mercado de trabalho e facilitar a ressocialização, o governo federal pretende ofertar cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) para 90 mil presos até 2014.

O programa, voltado para a ampliação dos cursos de educação profissional e tecnológica (mais informações nesta página), beneficiará a partir de abril pessoas nos regimes aberto, semiaberto, fechado e egressos - e servirá para abater a pena do presidiário, que poderá perder um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar.

"Existe muito preconceito em relação a emprego para egressos. Agora, se você tiver emprego submetido a preconceito mais desqualificação (profissional), você não consegue resolver o problema", disse o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, em cerimônia na qual foi assinado acordo de cooperação técnica entre sua pasta e o Ministério da Educação (MEC).

De acordo com o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, a população carcerária brasileira é de 508 mil pessoas, das quais 7% concluíram o ensino médio e 0,5% possui ensino superior completo. Atualmente, apenas 1.516 presos estariam matriculados em cursos técnicos.

"A metade dos presos está na faixa de 18 a 30 anos. Essa perspectiva de ter um projeto de ressocialização, profissão, de ter uma qualificação, seguramente é um estimulo para que (o preso) possa ter uma vida plena na sociedade", afirmou Mercadante.

O governo prevê investimentos de R$ 180 milhões na contratação de professores, aquisição de material didático e pagamento de auxílio transporte e alimentação. Os cursos serão ofertados pelo Sistema S, escolas técnicas federais e estaduais.

A ênfase será nos cursos de formação inicial e continuada, com carga horária que varia de 160 a 400 horas. "É importante ressaltar que, além daqueles que vão fazer o curso no próprio presídio, haverá turmas que estão sendo ofertadas para outro tipo de público e eles (presos) participarão dessas turmas visando justamente esse processo de reinserção", disse o secretário de educação profissional e tecnológica do MEC, Marco Antonio de Oliveira.

Para 2013, o Pronatec sofrerá a sua mais ampla expansão desde que foi criado, há dois anos. Instituições privadas de ensino superior que tenham boa avaliação poderão ofertar cursos técnicos dentro do programa, assim como escolas técnicas privadas sujeitas a processos de habilitação e acreditação.

A colaboração com os Estados será reforçada - em São Paulo, por exemplo, a parceria vai permitir que 20 mil alunos sejam atendidos em cursos de formação rápida no Centro Paula Souza.

A partir do dia 15, o portal do programa (pronatec.gov.br) deverá ter um sistema de cadastro que permitirá que os interessados vejam as vagas disponíveis, façam a pré-matrícula e até sejam avisados da abertura de novas turmas em suas localidades.

"Um dos grandes pontos críticos das políticas anteriores de qualificação profissional era o fato de que havia uma profusão de programas ministeriais que se sobrepunham e concorriam entre si. Isso gerava uma dispersão de recursos e baixa efetividade", afirmou Oliveira. "O Pronatec permite que você estruture a oferta por meio de redes já consolidadas e respeitadas. Isso nos permite planejar a oferta."

Mais procurados. Levantamento do MEC aponta que, entre os cursos técnicos (duração mínima de um ano), os mais procurados são os de Segurança do Trabalho, Informática, Administração, Mecânica e Eletrotécnica; entre os de formação inicial e continuada (duração mínima de dois meses), os preferidos são os de Auxiliar Administrativo, Operador de Computador, Montagem e Manutenção de Computadores e Eletricista.

A meta é inscrever 8 milhões de pessoas no programa até 2014, com investimento de R$ 24 bilhões. As Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste respondem por 61% das matrículas de bolsa-formação do Pronatec.