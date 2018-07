Pronta para as crianças

Segurança. Uma rede, instalada no terceiro andar, protege Marcella (e a boneca que ela leva para passear)

Quando eles se mudaram para a casa no Morumbi, eram só os dois. Logo depois, chegaria Marcella. Sem querer deixar o imóvel, o casal Roberta Giuliano e Cristiano Cassemunha optou por adaptá-lo - com todos os elementos de proteção (exigência da mãe) e sem alterações drásticas no visual (pedido do pai). Eles chamaram as arquitetas Luciana Pastore e Maria Paula Giuliano, autoras do primeiro projeto da casa, para fazer as intervenções .

"A grande preocupação era acrescentar os itens de segurança sem interferir na linguagem", afirma Luciana. Como a arquitetura já era baseada em áreas livres, com uma grande escada central, elas optaram por usar vidro no guarda-corpo e portões da escada. Para vetar a entrada de Marcella, de 4 anos, na área da piscina, que fica no terceiro piso da casa, as arquitetas instalaram na porta transparente de acesso duas grandes fechaduras. "Essa área é proibida para ela, porque a piscina é totalmente aberta e o projeto do condomínio impede que mudemos a fachada", explica Luciana.

Além das redes de proteção em todas as janelas, a mãe instalou um alarme sensorial que avisa quando a menina sai do quarto. "Como a casa é cheia de escadas, o alarme funciona como uma proteção extra", completa a arquiteta.

Para a coordenadora nacional da ONG Criança Segura, Alessandra Françoia, todo cuidado é pouco para evitar acidentes domésticos com os pequenos. Segundo ela, os acidentes podem ser evitados em 90% dos casos com ações de prevenção. "A casa começa a ficar perigosa quando a criança passa a engatinhar. É nessa hora que os pais devem redobrar o cuidado", alerta.

Cuidados esses que hoje são encontrados nas principais lojas de crianças. Os itens de segurança vão de protetor de porta a capacete (veja mais na página 12). Exageros à parte, os acessórios que não existiam no passado são em sua maioria baratos, fáceis de instalar e podem evitar muitos acidentes. As redes de segurança nas janelas devem ser colocadas por bons profissionais, assim como os portões que restringem a passagem no topo e no pé da escada. Mas a adição de protetores de tomada, de porta e de quina não requer uma habilidade maior e podem ser instalados rapidamente, bem como as travas multiuso que protegem vasos sanitários e gavetas.

Além dos acessórios, outros cuidados são necessários na hora de preparar a casa para uma criança pequena. No dúplex projetado pelas arquitetas Angela Martins e Paula Leonardo, em vez de mesa de centro, há pufes na sala. "Assim que a proprietária descobriu que estava grávida, nos contatou para readaptar o apartamento", diz Paula. "O primeiro investimento foi em um berço seguro para a Maria Luiza. Quando a menina cresceu, escolhemos uma caminha com grade para evitar que ela caísse e o irmãozinho mais novo ficou com o berço da irmã."

Para enfeitar o espaço das crianças, as arquitetas pediram ajuda à artista plástica Ana Luiza de Paula, que desenhou listras nas paredes do quarto da menina e ursos no do garoto. "Um ambiente seguro não precisa ser feio. Acrescentamos os itens de segurança, como protetores de quina e de tomada, redes e portão na escada, mas não abrimos mão do cuidado na decoração da casa", afirma a arquiteta Paula Leonardo.

À prova de choque. Prontas para desvendar os mistérios da casa, crianças que começam a andar correm mais riscos. Acessórios simples podem ser decisivos para manter os pequenos a salvo

A designer de interiores Camila Dias também partilha a teoria de que segurança não é sinônimo de casa feia. "Não gosto de descaracterizar o ambiente. Os adornos fazem muita diferença. Se a criança é acostumada a não ter coisas para mexer em casa, quando vai a algum outro lugar quer mexer em tudo. É preciso educá-la", diz Camila.

Tecidos laváveis. A escolha do material de decoração também deve ser bem pensada. "É claro que não escolho um sofá de seda para casas com crianças. Existem tecidos que são superfáceis de lavar, como o ultrasuede ou o couro ecológico. Outra boa solução são as cadeiras de plástico", sugere Camila. "Na mesa, um tampo de vidro, no lugar de um de madeira, pode ser uma ótima opção para evitar que o móvel manche ou fique arranhado."