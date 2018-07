Proporção de casais sem filhos sobe para 17,7%

Segundo os técnicos do IBGE, os dados não indicam necessariamente maior opção dos casais por não terem filhos. É um reflexo do envelhecimento da população: os pais vivem mais e os filhos adultos deixam as casas para formarem suas próprias famílias. Também são consequência da queda da taxa de fecundidade, com menos nascimentos.

Do total de 27,4 milhões de casais com filhos, 16,3% vivem com filhos de apenas um dos cônjuges ou são famílias em que filhos do casal convivem com meios-irmãos. Esses casais que vivem com filhos e enteados são o que o IBGE chama de "famílias reconstituídas", pois os cônjuges já tiveram uniões anteriores. São separados, divorciados ou viúvos.

Pela primeira vez o arranjo familiar de casais com enteados foi pesquisado e por isso não há comparação com outros Censos. Até 2000, eram considerados apenas casais com filhos, sem distinção.