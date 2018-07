Proposta chinesa é bem recebida O anúncio da ação chinesa para foi bem recebido. Negociadores creem que a disposição do país pode ter papel decisivo para fechar um acordo global. O primeiro-ministro dinamarquês, Lars Rasmussen, interpretou o anúncio "como uma clara demonstração de sua vontade de alcançar um acordo climático ambicioso". Na opinião de Yvo de Boer, secretário executivo da Convenção do Clima da ONU, "o compromisso dos EUA de redução de emissões a médio prazo e o compromisso da China com uma ação específica de eficiência energética podem desbloquear as duas últimas portas para alcançar um acordo amplo". O Greenpeace saudou a iniciativa, mas afirmou que o país precisa de medidas mais fortes para atacar a mudança climática.