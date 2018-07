Proposta contra violência é equilibrada, diz Carvalho O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, defendeu nesta sexta-feira, 08, as propostas anunciadas nesta semana pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, para combater o vandalismo nas manifestações, como a ideia de um "juizado itinerante" e de um fórum de diálogo. "O processo repressivo tem que estar combinado com um processo de compreensão, de entendimento do que está acontecendo para resolver na raiz", disse Carvalho, ao deixar evento em São Paulo.