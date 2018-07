Proposta foi combatida Em maio do ano passado, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) assinou um protocolo de intenções com a Associação Paulista de Supermercados (Apas) para retirar de circulação até este ano as sacolas plásticas descartáveis derivadas do petróleo. Pelo acordo, voluntário, os supermercados deixariam de fornecer as sacolas gratuitamente e ofereceriam outras alternativas para o transporte das compras.