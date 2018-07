Proposta para reajuste terá impacto de R$ 3,9 bi A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, disse nesta sexta-feira que a proposta do governo de reajuste dos professores de Institutos e Universidades Federais terá um impacto no Orçamento de R$ 3,9 bilhões para os próximos três anos. Esse valor será dividido em R$ 1,56 bilhão (40%) para 2013, R$ 1,17 bilhão para 2014 (30%) e outro R$ 1,17 bilhão (30%) para 2015.