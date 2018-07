Proposta pedagógica adota ciclo básico

Se por um lado a Universidade Federal do ABC vem enfrentando problemas de infraestrutura e evasão, por outro a instituição tem sido reconhecida no meio acadêmico pela estrutura curricular diferenciada das instituições tradicionais.

As aulas são quadrimestrais e, a partir do segundo quadrimestre do curso, o aluno pode escolher disciplinas além da grade obrigatória. Eles ingressam no curso de bacharelado em Ciência e Tecnologia, com currículo básico de três anos. Após este período, se concluir o currículo obrigatório, é possível pegar o diploma de bacharel. O estudante pode seguir na instituição para cursar um dos 17 cursos pós-bacharelado - há oito na área de Engenharia.

A universidade também adotou um modelo de centros multidisciplinares, em vez do sistema de unidades universitárias subdivididas em departamentos. Outra exigência é que os professores sejam doutores, aprovados em concurso.

Além das 1.500 vagas de Ciência e Tecnologia, a universidade vai oferecer a partir deste ano o curso de Ciências e Humanidades (com 200 vagas) em São Bernardo do Campo. Um colégio da prefeitura foi adaptado para receber os universitários - as obras deste câmpus estão em fase de terraplenagem.

Quem já estuda na universidade reconhece os problemas de infraestrutura da instituição, mas diz ter apostado no crescimento e desenvolvimento da universidade. "Muita gente da minha turma desistiu, mas a faculdade está se estruturando para receber os novos alunos e está melhorando", afirma Daniel Almeida, de 23 anos, que ingressou na UFABC na primeira turma, em 2006. Segundo Almeida, só no próximo ano ele terá condições para se formar bacharel em Ciência e Tecnologia. "Para mim, foi difícil a adaptação no começo. O curso é puxado e minha nota era ruim, mas não pensei em desistir. Eu apostei na universidade", diz Daniel, que se mudou de Sorocaba, no interior do Estado.