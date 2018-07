Proposta prevê avaliações

Para aderir a ele, Estados e municípios se comprometem a alfabetizar todas as crianças da sua rede de ensino em língua portuguesa e em matemática até os 8 anos e a participar das avaliações anuais aplicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Ficam a cargo do MEC a gestão, o controle social e a mobilização. Caberá ao órgão garantir a formação continuada presencial para os professores alfabetizadores e seus orientadores e fornecer materiais didáticos, obras literárias e jogos e tecnologias educacionais. A primeira avaliação acontecerá em 2014 para os alunos que estiverem no fim do 3.º ano. No 2.º ano, a própria escola aplicará a Provinha Brasil - ela vai funcionar como diagnóstico para que a rede tome as iniciativas para garantir a alfabetização plena no 3.º ano. /O.B.