Também foi sugerida a destinação de 50% dos recursos obtidos a partir da extração do petróleo da camada pré-sal para a educação. Desses, 30% ficariam com a União para investimento em educação profissional e superior e 70%, com Estados e municípios para aplicação na educação básica.

O documento completo com as propostas aprovadas na conferência estará disponível até o fim deste mês no site conae.mec.gov.br.