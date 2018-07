Proposta tenta criar política de ensino na floresta

A frase, de Manoel Cunha, presidente do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, que ilustra o dilema educacional das populações ribeirinhas, é a justificativa de uma proposta apresentada no final do governo Lula de uma nova política de educação na floresta.

Inspirado no modelo adotado pela Fundação Amazonas Sustentável, o projeto elaborado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos visa à adoção de uma política educacional para populações extrativistas em toda a Amazônia.

Mas pouco avanço houve desde sua formulação. De acordo com a antropóloga Mary Allegretti, que coordenou o projeto, ele agora está incluído em uma proposta mais ampla de uma comissão interministerial, coordenada pelos Ministérios do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Agrário, que avalia várias questões de desenvolvimento sustentável das reservas.

"A grande dificuldade é unir o ensino universal com as especificidades desses povos. É preciso adequar os conteúdos em todos os níveis. E capacitar os professores de fora, que às vezes não entendem o que significa uma reserva." /G.G.