Proprietária do Legacy envolvido no acidente da Gol é autuada A ExcelAire, proprietária do jato Legacy que se chocou com um avião da Gol num acidente que matou 154 pessoas em 2006, foi autuada pela Junta de Julgamento da Aeronáutica, informou o Centro de Comunicação Social da Aeronáutica nesta terça-feira.