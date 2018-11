Proprietário de farmácia deve prestar depoimento amanhã A Polícia Civil mineira espera ouvir amanhã o depoimento de Henrique Luiz Portilho, proprietário da Fórmula Pharma, farmácia responsável pela manipulação do Secnidazol 500mg, suspeito de ter causado a morte de oito pessoas em Teófilo Otoni e outros municípios do Vale do Mucuri, na região nordeste de Minas Gerais. Uma das questões que a delegada Herta Coimbra, encarregada do inquérito, pretende esclarecer com o comerciante, que estaria fora da cidade, é como o medicamento foi distribuído à população.