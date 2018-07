Prorrogada em SP circulação em corredores de ônibus

A SMT adverte que, para usufruir do direito, os táxis não podem possuir película de escurecimento nos vidros porque ela dificulta a visualização do interior do carro pela fiscalização. No caso dos veículos de passeio, a restrição fica por conta dos horários. Diariamente, é permitido utilizar os corredores das 23 horas às 4 horas. Nos fins de semana, das 15 horas do sábado às 4 horas da segunda-feira. E nos feriados, da meia-noite às 4 horas do dia seguinte.