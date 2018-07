Prorrogada prisão de PMs acusados por morte de Juan

A juíza Bianca Paes Noto ressaltou que a prisão temporária é necessária porque ainda estão sendo realizadas diligências para a obtenção das informações para o prosseguimento das investigações e que a liberdade dos PMs poderiam dificultar a colheita de provas.

Juan morreu durante uma suposta troca de tiros entre policiais e traficantes no dia 20 de junho. A perícia derrubou a versão apresentada pelos sargentos Isaías Souza do Carmo e Ubirani Soares e pelos cabos Rubens da Silva e Edilberto Barros do Nascimento.

Além dos assassinatos de Juan e do suposto traficante Igor de Souza Afonso, de 17 anos, eles responderão por tentar matar o irmão do estudante, de 14 anos, e um vendedor, de 19. Ambos foram baleados e estão incluídos em programas federais de proteção a testemunhas.

Dias depois, uma ossada foi encontrada a 2 quilômetros do local do crime, mas a perícia atestou que os restos mortais eram de uma menina. Outro exame constatou que o corpo era realmente de Juan. O corpo de Juan foi exumado na semana passada, no Cemitério municipal de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A defesa de um dos suspeitos de envolvimento no caso quer a realização de novos exames.