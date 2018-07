Prorrogadas inscrições para o melhor pastel de SP

Em edição reformulada, o concurso traz a novidade da votação online para que a população aponte sua barraca preferida. O primeiro colocado no concurso receberá prêmio de R$ 8 mil. O segundo lugar receberá R$ 2 mil e o terceiro colocado ficará com o prêmio de R$ 1 mil. Os melhores de cada região recebem certificados de participação.

Além dos prêmios em dinheiro, cada um dos dez finalistas terá direito a montar sua barraca em um ponto da cidade durante a Virada Cultural. A sustentabilidade também está presente nesta edição do concurso. O feirante que comprovar que faz a destinação correta do óleo de fritura usado ganha bônus na nota.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na sede da Supervisão Geral de Abastecimento (Abast), que fica no Mercado Municipal da Cantareira, na Rua da Cantareira, 216, até as 16h30 da próxima segunda-feira. Para a inscrição, a banca de pastel precisa estar em dia com a matrícula. Mais informações podem ser obtidas na Supervisão Geral de Abastecimento, no telefone (11) 3313-2444, ramal 232, ou no Sindicato dos Feirantes, no telefone (11) 3227-4555.