Prorrogado prazo para alunos deixarem reitoria da USP A Justiça decidiu prorrogar para segunda-feira, às 23 horas, o prazo final para que os estudantes deixem a reitoria da Universidade de São Paulo (USP). A decisão ocorreu após reunião na manhã de hoje, no Fórum Hely Lopes de Meirelles, no centro da capital paulista, em que compareceram representantes da reitoria e dos estudantes. A notificação judicial entregue no final da tarde de ontem determinava que os estudantes deixassem o local até as 17 horas de hoje.