Prosa límpida, pelo diálogo Começamos praticamente juntos no Caderno 2 no início dos anos 1990, sob a batuta do grande editor José Onofre. Com sua cultura letrada precoce, Piza estreou no caderno escrevendo sobre assuntos em geral reservados aos mais experientes. Lembro que um dos seus primeiros textos foi uma resenha da coletânea 11 Ensaios, de Edmund Wilson, tarefa complicada da qual se saiu muito bem. Dessa e de outras. Daniel escrevia, e bem, sobre vários assuntos. Pensada, de início, como lugar de decantação do vasto consumo cultural do seu titular, a coluna Sinopse, que o Estado passou a publicar em 2000, reservava espaço também para o futebol, cinema, análise política, econômica ou comportamental. Nela cabia de tudo, pois, se havia uma convicção de seu autor era de que tudo se comunicava com tudo e uma disciplina ilumina a outra, como não percebem os que têm apego à especialização.