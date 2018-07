Prost, para a Renault renascer

O estrago provocado pelo escândalo que teve Flavio Briatore e Nelsinho Piquet como pivôs mexeu com a Renault. A cúpula da montadora francesa está preocupada com a imagem da equipe e estuda solução rápida para a reviravolta. E, no perfil traçado para substituir o italiano banido do circo anteontem, surge Alain Prost. O ex-piloto, tetracampeão mundial de F-1, teria carisma suficiente para devolver credibilidade à escuderia. "Para mim, seria uma honra", admitiu o antigo rival de Piquet pai e Senna nas pistas.

O que se sabe é que o novo diretor da Renault, o substituto de Briatore, será apenas um administrador. Não acumulará as funções de contratar patrocinadores e gerenciar a carreira dos pilotos, como fazia o italiano. Por conta dessa sobreposição de funções, nem todas éticas, agora emergem alguns problemas, a exemplo da situação de Fernando Alonso e Romain Grosjean, titulares da Renault, cujas carreiras são gerenciadas pela empresa de Briatore, banido do automobilismo.

O salário dos pilotos era definido por Briatore. Que ficava com 20% do que ganhavam. Não faz muito sentido. Comentava-se na França, já sexta-feira, antes de o Conselho Mundial punir severamente Briatore, que essa fase do time também já ficou para trás. O nome de um francês respeitado como esportista, piloto e quatro vezes campeão do mundo ajudaria a Renault a recompor a imagem depois do desgaste provocado pelos episódios do GP de Cingapura de 2008.

Ontem, o ex-piloto e ex-dono de escuderia de Fórmula 1 disse que tudo vai depender do projeto da Renault para aceitar o convite. Apesar de também ter se envolvido numa decisão de título controversa com Ayrton Senna, em 1989, em Suzuka, o conceito de Prost é elevado como piloto. Como dirigente, no entanto, dentro e fora da Fórmula 1 vem sendo até hoje apontado como o principal responsável de sua escuderia, a Prost Grand Prix, não ter sobrevivido na F-1. Competiu entre 1997 e 2001.

Mas na Renault, o francês trabalharia, na realidade, com um grupo de pessoas experientes até em conquistar títulos, o que reduziria sua responsabilidade de definir, sozinho, os rumos da equipe. "Seria um sonho para mim", afirmou Prost ao jornal italiano La Stampa, da Itália. O francês pilotou para a Renault de 1981 a 1983, quando foi vice-campeão do mundo e no seu quarto título, em 1993, competia pela Williams-Renault.

A montadora apenas divulgou que nos próximos dias o substituto de Flavio Briatore será conhecido. Há outros candidatos, como o inglês David Richards, ex-BAR, equipe vice-campeã do mundo, em 2004, e Frederic Vasseur, sócio e diretor da Art Grand Prix, campeã da GP2. Dentre as atribuições do novo diretor da Renault está a escolha de quem assume o lugar do espanhol Fernando Alonso, de partida para a Ferrari.