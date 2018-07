Prostituta lança livro sobre Berlusconi A prostituta italiana Patrizia D''Addario (foto) lançou ontem seu livro Desfrute, Premiê, no qual dá detalhes sobre a noite que passou com o primeiro-ministro Silvio Berlusconi. Ela conta que participou de uma festa na residência oficial em que mais de 20 mulheres estavam à disposição do "sultão", como o premiê era chamado.