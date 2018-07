Prostitutas ganham roupas por bom comportamento na Holanda

A cidade holandesa de Eidhoven irá conceder crédito para prostitutas de rua em troca de bom comportamento. As prostitutas com que fizerem pontos suficientes receberão "milhas de rua", vales da prefeitura que poderão usar para comprar roupas de marca e móveis em locais como a Academia de Design de Eidhoven e a Escola Internacional de Design em Colônia. Para receber os pontos, elas devem participar do plano da cidade de ajudar as prostitutas a encontrarem trabalhos alternativos. Para isso, elas participarão de cursos e workshops para aprender novas habilidades que possam ser usadas em outros trabalhos. As cidades holandesas estão começando a fechar os distritos da luz vermelha onde as prostitutas atuam. Eindhoven planeja fechar sua área para profissionais de rua até 2011. O sindicato de prostitutas, chamado Red Thread (Fio Vermelho, em tradução-livre), está apoiando o plano de ajudá-las mudar de profissão. A prefeitura diz que o sistema de "milhas de rua" vai muito além de roupas de marca e prostituição, e que tem o objetivo de combater uma série de problemas sociais. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.